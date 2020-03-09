Advertisements
Advertisements
Advertisements

راموس: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام بيتيس ومشوار الليجا لا يزال طويلا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:12 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
Advertisements
تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن حسارة فريقه أمام ريال بيتيس بهدف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" ليخسر الفريق الملكي صدارة الترتيب لمصلحة برشلونة.


وقال راموس عقب نهاية المباراة :"أعتقد بأن النتيجة عادلة ونحن لم نقم بأشياء جيدة الليلة كما تدربنا طوال الأسبوع".

وأضاف :"نحن نستحق ذلك ويجب علينا أن نُعيد ترتيب أنفسنا والليجا لا تزال طويلة، كانت هناك بعض الاشياء جيدة في المباراة ولكن ذلك لم يكن كافيا".

وزاد :"أظن بأن حاولنا تقديم كل شيء في أرضية الملعب وريال بيتيس تراجعوا في الخلف وحافظوا على النتيجة، بالنسبة لي النتيجة مُستحقة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب".

وواصل :"بطبيعة الحال الأسبوع الماضي فزنا وحققنا الصدارة وهذا لا يعني بأننا ضمنا اللقب وهناك العديد من المباريات المتبقية".

وأشار :"إذا كنت تريد تحقيق الليجا يجب عليك تقديم كل شيء في أرضية الميدان وأن تقاتل حتى النهاية".

وأوضح :"دخلنا مباراة الليلة وكنا نعلم بأنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية ودائماً ما يقدم بيتيس هذا الأداء أمام جميع الفرق الكبيرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص ريال مدريد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مباراة ريال مدريد كرة القدم ريال مدريد وريال بيتيس ريال مدريد اليوم ريال مدريد ريال بيتيس رونالدو خسارة ريال مدريد بيتيس اهداف الدوري الاسباني اخبار ريال مدريد اليوم اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بينها الإمارات والكويت.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ ساعتين

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم| مفاجأة كارتيرون.. أحداد يكشف موقفه من مواجهة دوري الأبيض وغضب من الرجاء بسبب "الشعار"

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 15 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من راموس على رحيل رونالدو ليوفنتوس

راموس يعود لكتيبة ريال مدريد أمام بيتيس

ريال مدريد يودع الليجا بهزيمة قاسية من بيتيس

زيدان: هازارد على وشك الإنفجار.. وتنقصنا "الحدة" أمام الخصوم

زيدان يصنع المستحيل مع ريال مدريد في 5 أسابيع

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:41 م

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

11:25 م

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

10:52 م

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

09:45 م

بينها الإمارات والكويت.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status