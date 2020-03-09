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إنطلاق دوري ترقي المجموعة الثانية عشر بالقسم الثالث

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تنطلق اليوم الأثنين مباريات الترقي للمجموعة الثانية عشر والتي تضم أربعة فرق الجزيرة، والمصري السلومي من مطروح ، والنصر بالعريش، ومركز شباب الخربة من سيناء.

في المباراة الأولي وعلي ملعب نادي الشمس يواجه فريق النصر بالعريش فريق المصري السلومي .

يذكر أن نادي النصر بالعريش صعد عن المجموعة الثانية عشر أ كأول مجموعتة برصيد 28 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مباراتين أحرز لاعبوه 37 هدف ومني مرماة 12 هدف ، بينما صعد المصري السلومي كثاني المجموعة الثانية عشر ب برصيد 28 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في مباراتين ، أحرز لاعبوه 18 هدف ومني مرماهم ب9 أهداف.

ويسعي الفريقين للفوز للحصول علي أول ثلاث نقاط في المجموعة في طريق الصعود للترقي المؤهل لدوري المحترفين.

وعلي ملعب نادي ألماظة يواجه فريق الجزيرة المطروحي فريق مركز شباب الخربة.
يذكر أن الجزيرة صعد كأول المجموعة الثانية عشر ب برصيد 30 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 9 مباريات ولم يتلقي أي خسارة خلال مبارياتة بالمجموعة، بينما صعد مركز شباب الخربة لدورة الترقي كثاني المجموعة الثانية عشر أ برصيد 26 نقطة جمعهم من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين ، أحرز لاعبوه 18 هدف، ودخل مرماهم 11 هدف ويسعي الفريقين للفوز للدخول في المنافسة المبكرة للصعود لدورة الترقي النهائية المؤهلة لدوري المحترفين.
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