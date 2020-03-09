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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:00 ص
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ترتيب هدافي الدوري الايطالي
ترتيب هدافي الدوري الايطالي
أمل الحلفاوي
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انتهى منذ قليل اللقاء الذي جمع بين يوفنتوس وانتر ميلان بثنائية نظيفة للأول، بينما شهد اليوم الأحد أيضًا، فوز سبال على بارما بهدف نظيف.

فيما خسر ميلان بهدفين مقابل هدف أمام جنوا، بينما فاز سامبدوريا بثنائية مقابل هدف أمام هيلاس فيرونا، وحسم لقاء أودينيزي وفيورنتينا بتعادل سلبي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

1- تشيرو ايموبيلي "لاتسيو" 27 هدف
2- رونالدو "يوفينتوس" 21 هدف
3- لوكاكو "إنتر ميلان" 17 هدف
4- جواو بيديو غلفاو "كالياري" 16 هدف
5- جوسيب ايليشيش "اتالانتا" 15 هدف
6- لوكاس موريال "اتالانتا" 13 هدف
7- درزيكو "روما" 12 هدف
8- لاوتارو مارتينيز " انتر ميلان" 11 هدف
9- دوفان زاباتا " اتالانتا" 11 هدف
10- فرانشيسكو كابوتو " ساسوولو" 11 هدف
11- أندريا بيتانيا " سبال " 11 هدف

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