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السعودية تقرر إيقاف تقديم الشيشة بالمقاهي مؤقتًا لمنع انتشار "كورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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 اتخذت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إجراءات لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.

وأعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة، تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأيضًا أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة، يعلق تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا؛ وذلك لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

كما وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا، حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وستباشر "فرق الرقابة" تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.


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مكافحه كورونا كورونا انتشار المقاهي الشيشة السعودية احترازية

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