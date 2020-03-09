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تعرف على سعر وماركة بلوفر محمد حماقي في الحلقة الأخيرة من "ذا فويس كيدز"
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:02 ص
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لمياء علي
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أثار الفنان محمد حماقي ضجة كبيرة بعدما أطل على الجمهور ببلوفر ذو مظهر غريب وذلك في الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس كيدز الذي وصفه الجمهور ببلوفر مقطع.
ونشر الموقع البريطاني الشهير lookastic الخاص بعالم الأزياء والموضة، أن هذا البلوفر يحمل إسم "Distressed" أو "Destroyed" ويشتهر باللون البني الفاتح وهو الذي ظهر به حماقي، وهو يعتبر من أحدث الإطلالات في العالم خلال الفتره الأخيرة.
وأما عن سعره فهو يتراوح بين 140 لـ 590 دولار فيما يعادل ألفين جنيه حتى 9 آلاف جنيه تقريبًا.
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