"الصحة" توضح تفاصيل حل أزمة تكدس تحليل كورونا للمسافرين للخارج

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تقرر أن يكون هناك فريق عمل من وزارة الخارجية داخل المعامل المركزية لتوثيق شهادات تحليل "pcr" للمصرين المسافرين للخارج، ثم تقوم وزارة الصحة بإرسال النتيجة للسفارات.





وأوضح "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه سيتم سحب العينات من الساعة 12 إلى 3 صباحا، وسيتم إجراء الاختبار من 3 إلى 8 صباحا، بينما مراجعة التقارير واعتمادها سيكون من 8 إلى 9 صباحا.



