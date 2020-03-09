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"الصحة" توضح تفاصيل حل أزمة تكدس تحليل كورونا للمسافرين للخارج

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تقرر أن يكون هناك فريق عمل من وزارة الخارجية داخل المعامل المركزية لتوثيق شهادات تحليل "pcr" للمصرين المسافرين للخارج، ثم تقوم وزارة الصحة بإرسال النتيجة للسفارات.

وأوضح "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه سيتم سحب العينات من الساعة 12 إلى 3 صباحا، وسيتم إجراء الاختبار من 3 إلى 8 صباحا، بينما مراجعة التقارير واعتمادها سيكون من 8 إلى 9 صباحا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القدرة الاستعابية للمعامل اعتبارا من الغد ستكون 400 اختبار، وستزيد القدرة الاستعابية إلى 1000 اختبار يوم 14 مارس. 
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الكلمات المفتاحية

معامل مركزية كورونا الصحة pcr

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