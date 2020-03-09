الطالع الفلكي الإثنين 9/3/2020..بَدر الوَرد!

*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى السّابعة و47 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 30 أمشير قبطى ، 9 آذار رُومى، 15 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بُصْ فِعْنَيّا ، شايف إيه؟) - إنتِى خطر.(فؤاد المُهندس من فيلم إنتا اللى قتلت بَابَايَا-1970)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج العذراء- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى العذراء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الحُوت ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر، اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمرونشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة ، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السّابعة و 47 دقيقة مساءً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج العذراء ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد ، و زارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، تعضيد للإستشفاء والتعافى من صدمة عاطفية أو مالية ، الشروع بإجراء العمليات الجراحية بغرض التجميل ومداواة الحروق والدمامل والكسور، مراجعة عيادات الأطباء لإنهاء آخر دورنقاهة من أمراض مُوسم الشتاء قبل إنقضائه، عملية تنظيف شاملة للمنزل، للسندرة ، للمكتب ، لخزانة ملابسك، لمقتنياتك..إلخ، تحصيل أكبر جزء من المنهج الدراسى للتلاميذ أو للدراسات العليا ، كلها أنشطة تساندها طاقة بدر هذا الشهر ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الأسد- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الأسد وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الدّلو ، ماذا يعنى هذا؟





لقمر سعيد بكونه فى الأسد بيت الشمس فى الوقت الذى لاتزال الشمس تعانى فيه من ضعفها فى آخر أيام الشتاء القاسية ، الأسد يعنى تعاظم الإيجو والشعور بالأنا والرغبة فى الإلتفات لحاجياتنا الخاصّة حتى إن كنا الشموع التى تحترق لأجل الآخرين، ما يزيد سعادة هذا البدرالمُنير وقوعه تحت المنزلة القمريّة الهنديّة المُسمّاة ماغا/الكرسى ، فى ثقافة الهنود فبدر هذا الشهر هو الأشد سعداً لأنه يأتى مَرّة واحدة فى السّنة وفيه تكون البَوّابَة السّمَاويّة مفتُوحة لإجابة الدّعاء وقت إكتمال القمر بدراً فى أقوى برج (فى ثقافتهم) وكل ماعليك تقديم سُؤلَكْ و طلباتك والدّعاء لنفسك ولغيرك فى جلسة تعبّد ودعاء لله تعالى بالزّواج والذريّة والثروة من مَانِح- واهب كل شيئ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى.





*البدر الدّافئ فى أميركا الشمالية

الآن يبدأ الجليد فى الذوبان شيئاً فشيئاً فى أميركيا الشمالية موطن قبائل الجنكان والمُوهُوك ، منذ اليوم بمشيئة الله تَعَالى تبدأ الحيوانات بالإطلال برؤوسها الصغيرة لتنعم ببشائرالربيع والإنطلاق للبحث عن الطعام بعد السّبات الشتوى الطويل ، الغربان تبدأ فى النعيب كما تبدأ القشور المُتتالية فى التساقط من على أفرع الأشجار بسبب تكون عدّة طبقات فوق بعضها من ذوبان وإعادة تجمّد ،الآن يُمكن رؤية فضلات الحيوانات على الأرض للتأكد من إمتلاء البطون، يُسمى هذا البدر بآخر بدورالشتاء أوالبدر الدّافئ أو بدر الغربان عند قبائل السكان الأصليين بأميركا الشماليّة بينما يُسمى عندالمستوطنين الأجانب بإسم بدر الصيام كونه مترافق مع صيامهم.





*هُولِى مهرجان الرّبيع فى الهند

يحل اليوم و هو أحد أهم عيديْن على الإطلاق فى الثقافة الهنديّة ،الأول مهرجان ديفالى ضِيَاء والذى كان يوم 27 أكتوبر من العام الماضى حيث الإحتفال ببدء زيادة ساعات الليل بإشعال المصابيح الزيتيّة لمُقاومة قوى الظلام ومُساعدة قوى النّور، أمّا اليوم فيبدأ مهرجان هولى مع إكتمال البدر حيث حلّ الربيع والجميع فى عموم بلاد الهند يقومون غداً بالتراشق ببودرة ألوان معطّرة فى الطرقات و ترمزالألوان لألوان الورُود الأزهار، الجميع من مختلف الطبقات والأعمار يقومون برشق بعضهم بعضاً بالألوان بقصد إدخال السّعادة على القلوب ولو بالقوّة فإدخال السعادة على قلوب الآخرين جزء من الإحتفال.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد المُمثلة الإيطاليّة أورنيلا مُوتّى ، تعرفها من فيلم أوسكار 1991 مع سيلفستر ستالونى ،لها إبنتان وإبن وشقيقة واحدة تكبرها، مُستقرّة بروسيا وتسعى للحصول على جنسيتها مع ثروة بـ 75 مليون دولار، والدها صحفى من نابولى ووالدتها نحاتة من سان بيترسبرغ بروسيا حيث جدّيْها لأمّها ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم فرانشيسكا رُومانا ريفيللى والشهرة أورنيلا مُوتّى مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الشجرة المُحرّمة)،(عيون زحل المُستديرة/الحسودة)،(طاووس مُتعجرف)،(حُبّاً فى المال)،(ثقة بالنفس)،(ألفيس بريسلى)،(نجمة شرقيّة)،(ثروة جيّدة).





*من يُوتيُوب

فيلم لمولودة اليوم أورنيلا مُوتّى وقصته مُقتبسة عن رواية وليم شكسبير ترويض الشّرس وتم تمصير الرّواية بفيلم دلع البنات ومسرحية الدّلوعة وكلا الفيلم و المسرحيّة من بطولة فريد شوقى ونيللى.

1-Adriano Celentano - Il Bisbetico Domato - La Pigiatura (Sub Ita/Eng

2-Adriano Celentano Innamorata Incavolata A Vita

3-فيلم دلع البنات





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن هذا المُحتاج ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.





برج الثور: الحركة بركة مبدأ يعنى أن تقوم بتنشيط إتصالاتك فربما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة ، بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج الجوزاء: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فموضوعٌ آخر.





برج السّرطان: إحترامك لروابط القرابَة و تقاليد الأسرة والإرث العائلى يُكسبك إحترامك لنفسك فلاتتهاون فى واجباتك تجاه عائلتك وصِلَة الرّحِمْ.





برج الأسد: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.





برج العذراء: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الميزان: لاتعطِ سرّك لغيرك فقد ينقلب الصديق عدواً عندها تكون الضربة أكثر إيلاماً وعمقاً لك ، الفنّ والسينما مادة حوارية مُسلية بعيداً عن أسرارك.

برج العقرب: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج القوس: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الجدى: لا تحجب معلومة عن مُوظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج الدّلو: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الحوت: الكلمة الحلوة لن تكلفك الكثير ، لكنها كافية لفتح أكبر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.