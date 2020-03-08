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للمرة الأولى.. رئيس دولة يعزل نفسه بسبب "كورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 11:55 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مساء اليوم الأحد، فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي، معلقًا أي نشاط عام له في البرتغال والخارج لمدة تدوم لأسبوعين.

ولفت دي سوزا قراره غير المسبوق، إلى احتكاكه الأسبوع الماضي بتلاميذ مدرسة في شمال البرتغال، أغلقت لاحقًا بعدما ظهرت فيها إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن "لا التلميذ الذي نقل إلى المستشفى، ولا صفه الدراسي شاركا في هذا اللقاء مع الرئيس"، مضيفة أن "الرئيس لم يظهر أي أعراض، لكنه سيواصل أنشطته من القصر الرئاسي".

وتابع البيان: أن "الرئيس قرر التزام توصيات السلطات الصحية؛ لأنه يعتبر أنه ينبغي أن يكون مثالا يحتذى به".

هذا وتشهد البرتغال منذ يوم أمس السبت، ارتفاعًا في عدد الإصابات بكورونا خصوصًا في شمالها، وقد تجاوز هذا العدد 20 إصابة مؤكدة.

وأعلنت السلطات سلسلة إجراءات وقائية في شمال البلاد، على غرار تعليق زيارة المستشفيات والمآوى والسجون وإغلاق مدرسة ومنشآت تابعة لجامعتين.

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو: إن "إصابات بكورونا لدى اشخاص قصدوا هذه الأماكن تم تأكيدها، الأمر الذي يزيد خطر العدوى في هذه المؤسسات".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس دولة

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