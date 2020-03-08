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كوكاكولا ٩٩ يفوز على شباب قليوب بثائية بيبو وغباشي

الأحد 08/مارس/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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حقق فريق نادي  كوكاكولا مواليد 1999 فوزا هاما على شباب قليوب بمعلبه بهدفين مقابل هدف بدورى القطاعات احرز الهدفين محمد غباشي وبيبو.

بهذه النتيجة وصل رصيد الفريق للنقطة السابعه خلف النصر المتصدر بعشرة نقاط في المجموعة التى تضم الشمس وميت خاقان وقليوب وغزل شبين وقويسنا والشرطة

ويتولى تدريب فريق 99 مصطفى طه مديرا فنيا ومعه حسين اوبشن مدرب عام ومحمد على ميلا مدربا لحراس المرمى وبهاء اخصائى اصابات .

ويعول مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل على فريق 99 والذى يعتبر مستقبل النادى بعدما قام الفريق الاول الذى يلعب فى الممتاز ب تطعيم الفريق بعدد من لاعبو 99
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