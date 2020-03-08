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ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس أمام إنتر ميلان

الأحد 08/مارس/2020 - 11:46 م
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ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
علي خلاف
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انتهت قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم بين يوفنتوس وإنتر ميلان بفوز السيدة العجوز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم حيث كان اللقاء بدون حضور جماهيري.

يوفنتوس يقهر إنتر ميلان ويبعده عن صراع قمة الكالتشيو
تقدم أصحاب الأرض فريق يوفنتوس في الدقيقة 54 عن طريق آرون رامزي ليترجم نجم اليوفي تفوق الفريق في الشوط الثاني حيث امتلك منطقة وسط الميدان قبل أن يضاعف زميله باولو ديبالا النتيجة في الدقيقة 67 ليقتل الأرجنتيني بهذا الهدف اللقاء حتى انتهت بفوز السيدة العجوز بثنائية نظيفة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس
بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 63 بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 54 ليبعد عن صراع مقدمة الكالتشيو ويصبح ترتيب جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم كالتالي:-

1- يوفنتوس 63 نقطة
2- لاتسيو 62 نقطة
3- إنتر ميلان 54 نقطة
4- أتلانتا 48 نقطة
5- روما 45 نقطة
6- نابولي 39 نقطة
7- ميلان 36 نقطة
8- فيرونا 35 نقطة
9- بارما 35 نقطة
10- بولونيا 34 نقطة
11- كالياري 32 نقطة
12- فيورنتينا 30 نقطة
13- ساسوولو 29 نقطة
14- أودينيزي 28 نقطة
15- تورينو 27 نقطة
16- سامبدوريا 26 نقطة
17- ليتشي 25 نقطة
18- جنوى 25 نقطة
19- سبال 18 نقطة
20- بريشيا 16 نقطة.

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رياضة ترتيب الدوري الايطالي الدوري الايطالي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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