بريطانيا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، أنها سجلت ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أكدت على تأهبها لتفشي أوسع للفيروس بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

كما أكدت على تأهبها لتفشي أوسع للفيروس بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

ويذكر أن بريطانيا، قد سجلت في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 273 حالة.

ويذكر أن بريطانيا، قد سجلت في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 273 حالة.

ويذكر أن فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر عام 2019، في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.





وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.





وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.



