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يوفنتوس ضد انتر ميلان 0/2 في الدوري الإيطالي | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 11:43 م
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يوفنتوس ضد انتر ميلان
يوفنتوس ضد انتر ميلان
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يوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي 

يوفنتوس ضد انتر ميلان | تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه انتر ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز أرينا"، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

اهداف مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي
افتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق لاعب الوسط آرون رامسي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة سببت ارتباكا لدفاع الانتر، وأضاف الأرجنتيني باوبو ديبالا الهدف الثاني بطريقة خيالية في الدقيقة 67 بعد مراوغة رائعة لدفاع الانتر ليضعها في أقصى يمسن الحارس، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان بنتيجة 0/2 لليوفي.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 63 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد انتر ميلان عند النقطة 54 في المركز الثالث.

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي

وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو - دى ليخت - بونوتشي - ساندرو.

خط الوسط: بنتاتنكور - رامسي - ماتويدي.

خط الهجوم: كوستا - رونالدو - هيجواين.

وبدأ انتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستوني - سكرينيار - ميراندا - كاندريفا.

خط الوسط: بروزوفيتش - فيتشينو - باريلا.

خط الهجوم: يونج - لوكاكو - مارتينيز.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي:-

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