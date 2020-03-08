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يوفنتوس يقتنص صدارة الكالتشيو بفوز صعب على إنتر ميلان

الأحد 08/مارس/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على فريق إنتر ميلان، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وأقيمت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل السيدة العجوز.

افتتح التسجيل لمصلحة يوفنتوس الدولي الويلزي أرون رامسي، في الدقيقة 55 من بداية الشوط الثاني.

ثم أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة، يحتل بها صدارة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يظل إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
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