أخبار الزمالك اليوم| مفاجأة كارتيرون.. أحداد يكشف موقفه من مواجهة دوري الأبيض وغضب من الرجاء بسبب "الشعار"

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ٨ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مفاجأة جديدة من كارتيرون وحديث حميد احداد عن مواجهة الفريق وغضب من نادي الرجاء وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





خاص.. حميد أحداد يكشف موقفه النهائي من المشاركة ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال





كشف حميد أحداد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، موقفه النهائي من المشاركة في المباراة التي تجمع بين الفريقان بدوري أبطال أفريقيا، وتفاصيل العقد بين الأبيض والفريق المغربي.





وقال "أحداد" في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : في البداية انتقلت إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة الموسم الماضي، على الرغم من أن إعارتي كانت مهددة بالفشل لتمسك مسئولي الزمالك ببعض البنود.





وأضاف : الزمالك اشترط على مسئولي الرجاء المغربي بعدم مشاركتي في أي مباراة رسمية أمام الزمالك، بالإضافة أن الإعارة مع حق الشراء بمقابل دفع 950 ألف دولار.





استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك





تلقى صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إخطارًا من نيابة أمن الجيزة، للمثول أمام العدالة، للاستماع إلى أقواله بشأن دهسه شابًا في أحد مناطق الجيزة.





وقدم شاب بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.





مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد





قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك إراحة عدد كبير من العناصر الأساسية خلال مباراة الاتحاد السكندري الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.





وجاء قرار الجهاز الفني بسبب ضغط المباريات للفريق خلال الفترة الماضية على مستوى دوري أبطال افريقيا والضغط البدني على اللاعبين.





خزينة الزمالك تنتعش من الكاف





يتسلم نادي الزمالك خلال ساعات مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويحصل كل فريق من المتأهل للمربع الذهبي على مبلغ ٣٥٠ ألف دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.





مدافع الزمالك يقترب أكثر من منتخب مصر





دخل محمود حمدى الونش مدافع نادي الزمالك حسابات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه للقائمة التي تخوض مباراتين توجو المحدد لهما السادس والعشرون والتاسع والعشرون من مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.





واقترب الونش من الانضمام لقائمة منتخب مصر مع زميله محمود علاء في ظل التألق الواضح لهما وقيادة الفريق لعبور موقعة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل





وجه الرجاء البيضاوي المغربي رسالة عتاب لمنافسه الزمالك المصري، قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ونشر الحساب الرسمي للزمالك على تويتر، تغريدة أعلن خلالها مواجهة الرجاء في نصف النهائي.





وعلق الحساب الرسمي للرجاء بكتابة "نراكم قريبا، ونتمنى منكم وضع الشعار الصحيح للنادي".





ووضع الحساب الرسمي للزمالك شعار الرجاء بدون النجمات الثلاث، التي تعبر عن تتويجه بألقاب دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.



