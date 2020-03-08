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كورونا.. إيطاليا تصبح الأولى عالميًا من حيث نسبة الوفيات

الأحد 08/مارس/2020 - 11:29 م
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بوابة الفجر
وكالات
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احتلت إيطاليا المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة المتوفين من العدد العام للإصابات، متجاوزة كل من الصين وإيران في هذا المؤشر، حسب ما كشفت الإحصائيات الدولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وسجلت إيطاليا، مساء اليوم، 7375 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 366 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة المتوفين جراء هذا التفشي تصل حاليا في البلاد 4,96%، وتجاوزت في هذا المؤشر الصين، التي تعتبر مصدرا لهذا التفشي وسجلت في أراضيها 80703 إصابة بينها 3098 وفاة، بنسبة 3,84%.

وتحتل إيران المركز الثالث في هذه القائمة؛ حيث رصدت في البلاد 6566 إصابة بينها 194 وفاة، بنسبة 2.95%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير الماضي، على أن الخطر الناجم عن انتشار الفيروس، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في شهر ديسمبر الماضي، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وسجل في العالم، حتى يوم أمس السبت، 109786 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، منها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

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الكلمات المفتاحية

نسبة الوفيات كورونا فيروس كورونا إيطاليا

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