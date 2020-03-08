"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة



وأشار "مختار" إلى أن تطوير ميدان الشيخ حسانين يأتي ضمن خطة تطوير الميادين التي تشهدها مدينة المنصورة ومختلف مراكز ومدن المحافظة وان منطقة الشيخ حسانين ستشهد عملية تطوير كبيرة من إعادة رصف وتجميل للشوارع بعد الانتهاء من تطوير الميدان.



وأكد محافظ الدقهلية علي انه يعمل ليل نهار بالاشتراك مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حتي تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل وتعود الدقهلية منارة لمحافظات الدلتا.

ووجه المحافظ لرئيس حي غرب المنصورة بمواصلة الأعمال ليل نهار من أجل الانتهاء من تطوير الميدان في اسرع وقت ممكن مع إزالة جميع الاشغالات في المنطقة أول بأول.