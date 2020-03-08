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"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:38 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن البدء في أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة. 

وقام اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب بالاشتراك مع شركة الغاز بالبدء في أعمال نقل محابس الغاز خارج نطاق الميدان لاستكمال أعمال التوسعة والتطوير وتقليل حجم الميدان الحالي لتوسعة المنطقة المحيطة به.

وأكد محافظ الدقهلية علي انه يتابع الأعمال الجاري تنفيذها أول بأول وعلي مدار اليوم وقال "وعدنا فأوفينا" والانتهاء من تطوير وتوسعة الميدان خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه المحافظ لرئيس حي غرب المنصورة بمواصلة الأعمال ليل نهار من أجل الانتهاء من تطوير الميدان في اسرع وقت ممكن مع إزالة جميع الاشغالات في المنطقة أول بأول.

وأشار "مختار" إلى أن تطوير ميدان الشيخ حسانين يأتي ضمن خطة تطوير الميادين التي تشهدها مدينة المنصورة ومختلف مراكز ومدن المحافظة وان منطقة الشيخ حسانين ستشهد عملية تطوير كبيرة من إعادة رصف وتجميل للشوارع بعد الانتهاء من تطوير الميدان.

وأكد محافظ الدقهلية علي انه يعمل ليل نهار بالاشتراك مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حتي تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل وتعود الدقهلية منارة لمحافظات الدلتا.
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
"وعدنا فأوفينا".. البدء في أعمال تطوير ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة
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الكلمات المفتاحية

ميدان الشيخ حسنين مصر الدقهلية اخبار

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