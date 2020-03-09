10 تخصصات.. تفاصيل الوظائف المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي، عن حاجتها لشغل 10 وظائف متنوعة في التخصصات وهي كالتالي:

3- التخصص الثالث: وظيفة كبير مهندسين قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية ويشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية، كما يشترط أن يكون حاصل على الشهادة الأهلية ككبير مهندسين

3- التخصص الثالث: وظيفة كبير مهندسين قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية ويشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية، كما يشترط أن يكون حاصل على الشهادة الأهلية ككبير مهندسين (coc) وأن تكون مدة الخدمة الفعلية 4 سنوات فأكثر في وظيفة " كبير مهندسين قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

، ويشترط إجادة تامة للغة الإنجليزية، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية 3 سنوات فأكثر في وظيفة " كبير ضباطضابط ثان قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

2-التخصص الثاني: وظيفة كبير ظباط ظابط ثان قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة، أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية كظابط ثان فما فوق

2-التخصص الثاني: وظيفة كبير ظباط ظابط ثان قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة، أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية كظابط ثان فما فوق (coc) ، ويشترط إجادة تامة للغة الإنجليزية، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية 3 سنوات فأكثر في وظيفة " كبير ضباطضابط ثان قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

، ويشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية، وألا يزيد السن عن 50 عامًا، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية أربع سنوات فأكثر في وظيفة " ربان " بجواز سفر بحري ساري.

1- التخصص الأول: وظيفة قائد قاطرة "ربان" وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لربان أعالي البحار

1- التخصص الأول: وظيفة قائد قاطرة "ربان" وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لربان أعالي البحار (coc) ، ويشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية، وألا يزيد السن عن 50 عامًا، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية أربع سنوات فأكثر في وظيفة " ربان " بجواز سفر بحري ساري.





4- التخصص الرابع: وظيفة مهندس ثان قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية والإجادة التامة للغة الإنجليزية وأن يكون حاصل على شهادة مهندس ثان

(coc) كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية ثلاثة سنوات فأكثر في وظيفة " مهندس ثان قاطرة " بجواز سفر بحري ساري.





5- التخصص الخامس: وظيفة مهندس كهرباء قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية ويشترط الإجادة التامة للغة الإنجليزية وأن يكون حاصل على شهادة مهندس كهرباء (ETO) كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية ثلاثة سنوات فأكثر في وظيفة " مهندس كهرباء قاطرة " بجواز سفر بحري ساري.





6- التخصص السادس: وظيفة ريس بحري قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية وأن يكون حاصلًا على شهادات التأهيل الحتمية كريس بحري، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية عشرة سنوات فأكثر في وظيفة ريس بحري" قاطرة" بجواز سفر بحري ساري.





7- التخصص السابع: وظيفة " ريس ميكانيكي" قاطرة وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية"، وأن يكون حاصلا على شهادات التأهيل الحتمية كريس ميكانيك،كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية عشرة سنوات فأكثر في وظيفة " ريس ميكانيكي قاطرة " بجواز سفر بحري ساري.





8- التخصص الثامن: وظيفة ميكانيكي بحري، وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية " وأن يكون حاصل على شهادة التأهيل الحتمية كميكانيكي بحري كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية خمسة سنوات فأكثر في وظيفة " ميكانيكي" بجواز سفر بحري ساري.





9- التخصص التاسع: وظيفة " بحري" وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية"، وأن يكون حاصلا على شهادات التأهيل الحتمية كبحري، كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية خمسة سنوات فأكثر في وظيفة "بحري" بجواز سفر بحري ساري.





10- التخصص العاشر: وظيفة كهربائي بحري وكانت شروط شغل الوظيفة أن يكون حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية" وأن يكون حاصل على شهادة التأهيل الحتمية ككهربائي بحري كما يشترط أن تكون مدة الخدمة الفعلية خمسة سنوات فأكثر في وظيفة " كهربائي" بجواز سفر بحري ساري.





أما الشروط العامة لشغل أي وظيفة من هذه التخصصات العشرة المطلوبة هي كالآتي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة " قدوة حسنة" أو أعفي منها.

3- تشمل طلبات التقدم على تحديد الوظيفة المراد شغلها ويتم إرفاق هذه المستندات معها:

- ملخص السيرة الذاتية موضح بها الوحدات السابقة والتي تم العمل عليها طبقًا لجواز السفر البحري.

- صورة من الشهادات الحاصل عليها طبقًا للوظيفة المرشح للعمل بها وكذلك الشهادات الصحية، ويكون له خبرة سابقة في أعمال القاطرات " وترفق الشهادات الدالة على ذلك وتكون معتمدة".

- صورة من جميع الشهادات الحتمية سارية المفعول المقررة للوظيفة المرشح لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما من تاريخ هذا الإعلان بخلاف وظيفة " قائد قاطرة، كبير مهندسين، ريس بحري، ريس ميكانيكي لايزيد عن 50 عاما".



