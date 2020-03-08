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عاجل.. حظر الشيشة في الكافيهات والمقاهي خلال ساعات

الأحد 08/مارس/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
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أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة درست توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وماينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية "الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيكون هناك قرار بحظر الشيشة خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة، التي حذرت من خطورتها في الكافيهات والمقاهي.


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منع الشيشة مجلس الوزراء كورونا حظر الشيشة المطاعم الكافيهات الشيشة 56

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