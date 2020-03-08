بعد انتشار كورونا.. هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفيات واصابات فيروس كورونا، وتتضمن الهاشتاج نصائح توعية وطرق الوقاية من الفيروس.





وأطلقت وزارة الإعلام هاشتاج يحمل اسم، "#خاف- على - نفسك - خاف - على- بلدك"، من أجل التوعية بخطورة الفيروس الذى يضرب العالم الآن، وتسبب بحالة من الذعر لدى كافة حكومات العالم.



