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بعد انتشار كورونا.. هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك" يتصدر تويتر

الأحد 08/مارس/2020 - 11:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تصدر هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفيات واصابات فيروس كورونا، وتتضمن الهاشتاج نصائح توعية وطرق الوقاية من الفيروس.

وأطلقت وزارة الإعلام هاشتاج يحمل اسم، "#خاف- على - نفسك - خاف - على- بلدك"، من أجل التوعية بخطورة الفيروس الذى يضرب العالم الآن، وتسبب بحالة من الذعر لدى كافة حكومات العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.
بعد انتشار كورونا.. هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك" يتصدر تويتر
بعد انتشار كورونا.. هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك" يتصدر تويتر
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تويتر اصابات كورونا احمي نفسك احمي بلدك

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