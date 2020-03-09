أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-3-2020.. الذهب يستعد لإستئناف الصعود

أسعار الذهب في مصر





استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على استقرار مع استعداد المعدن الأصفر لاستكمال رحلة الصعود بعد أن ارتفع جرام الذهب بنحو 8 جنيهات فى تعاملات الجمعة الماضية ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 833.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 729 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,832 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر724 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 833.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,832 جنيه.









أسعار الذهب الأن









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 831 إلى 833 عيار 22 762 إلى 764 عيار 21 727 إلى 729 عيار 18 623 إلى 625 عيار 14 485 إلى 486 عيار 12 415 إلى 417 الاونصة 25.840 إلى 25.911 الجنيه الذهب 5,816 إلى 5,832 الكيلو 830.857 إلى 833.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 833.25 جنيه 53.83 $ سعر الذهب عيار 22 763.75جنيه 49.34 $ اسعار الذهب عيار 21 729 جنيه 47.10 $ اسعار الذهب عيار 18 620.5جنيه 40.37 $ سعر الذهب عيار 14 486جنيه 31.40 $ سعر الذهب عيار 12 416.5 جنيه 26.91 $ سعر الذهب عيار 9 312.75جنيه 20.18 $ اسعار أوقية الذهب 26,181 جنيه 1,674 $ اسعار جنيه الذهب 5,832 جنيه 376.79 $ اسعار كيلو الذهب 833,250 جنيه 53,826 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25



