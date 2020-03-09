أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-3-2020.. الذهب يستعد لإستئناف الصعود
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
831 إلى 833
|
عيار 22
|
762 إلى 764
|
عيار 21
|
727 إلى 729
|
عيار 18
|
623 إلى 625
|
عيار 14
|
485 إلى 486
|
عيار 12
|
415 إلى 417
|
الاونصة
|
25.840 إلى 25.911
|
الجنيه الذهب
|
5,816 إلى 5,832
|
الكيلو
|
830.857 إلى 833.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
833.25 جنيه
|
53.83 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
763.75جنيه
|
49.34 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
729 جنيه
|
47.10 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
620.5جنيه
|
40.37 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
486جنيه
|
31.40 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
416.5 جنيه
|
26.91 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
312.75جنيه
|
20.18 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,181 جنيه
|
1,674 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,832 جنيه
|
376.79 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
833,250 جنيه
|
53,826 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
8 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
7 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
6 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
5 مارس
|
827.5
|
724
|
620.5
|
482.75
|
413.75
|
4 مارس
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
3 مارس
|
819.68
|
717.23
|
614.77
|
478.15
|
409.38
|
2 مارس
|
796.5
|
697
|
597.5
|
464.75
|
398.25
|
1 مارس
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
29 فبراير
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
28 فبراير
|
783.62
|
784.43
|
585.22
|
452.95
|
386.81
|
27 فبراير
|
813.38
|
710.48
|
607.55
|
470.31
|
401.69
|
26 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
25 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
24 فبراير
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
23 فبراير
|
809.25
|
708
|
606.75
|
472
|
404.5
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25