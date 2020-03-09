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أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-3-2020.. الذهب يستعد لإستئناف الصعود

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على استقرار مع استعداد المعدن الأصفر لاستكمال رحلة الصعود بعد أن ارتفع جرام الذهب بنحو 8 جنيهات فى تعاملات الجمعة الماضية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر833.25  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 729  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,832 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر724 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   833.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,832   جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

831 إلى 833

عيار 22 

762 إلى 764

عيار 21

727 إلى 729

عيار 18

623 إلى 625

عيار 14

485 إلى 486

عيار 12

415 إلى 417

الاونصة

25.840 إلى 25.911

الجنيه الذهب

5,816 إلى 5,832

الكيلو

830.857 إلى 833.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

833.25 جنيه      

 53.83 $

سعر الذهب عيار 22

763.75جنيه

 49.34 $

اسعار الذهب عيار 21

729 جنيه           

47.10 $

اسعار الذهب عيار 18

 620.5جنيه

40.37 $

سعر الذهب عيار 14

486جنيه

31.40 $

سعر الذهب عيار 12

416.5 جنيه

26.91 $

سعر الذهب عيار 9

312.75جنيه

20.18 $

اسعار أوقية الذهب

26,181 جنيه

1,674 $

اسعار جنيه الذهب

5,832 جنيه

376.79 $

اسعار كيلو الذهب

833,250 جنيه

53,826 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

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