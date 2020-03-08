رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بالفيوم: صرف الإعانات المرضية وصندوق الرعاية الاجتماعية

كشف محمد محمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بالفيوم، ومدير الشئون المالية والإدارية بإدارة طامية التعليمية، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع للجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بالفيوم تشمل صندوق الرعاية الاجتماعية، والإعانات المرضية.



وأوضح محمد خليفة: أنه تم التعاقد مع بعض المستشفيات للكشف الطبى على الاعضاء بتخفيض بنسبة 40% على الاعضاء، وايضًا تم التعاقد مع كلا من معمل تحاليل البرج، ومعمل المختبر بنسبة 50%، وكذلك مستشفى العيون الدولي بالفيوم.



جاءَ ذلكَ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ محمد محمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بالفيوم، ومدير الشئون المالية والادارية بادارة طامية التعليمية، وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، كما ناقش الاجتماع تطور الإعانات المنصرفة لأعضاء النقابة.