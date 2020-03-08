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أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": أحب سماع المهرجانات الشعبية.. وهذا تعليقي على منعها

الأحد 08/مارس/2020 - 11:31 م
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احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
ولاء عبد الناصر
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قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه يحب الاستماع إلى المهرجانات الشعبية، وضد قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء.

وأشار "صالح" لـ"الفجر الفني": أن فكرة منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء ليس حل بل بالعكس سيجعلها تتفشي بطريقة أكبر، مضيفاً أن هذا النوع من الفن يمثل طبقة كبيرة من المجتمع، لذلك لابد من التفكير في حل مناسب ووضع شروط لهذا الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "الآنسة فرح"، وهو مسلسل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "jana the virgin"، وتدور أحداثه حول"فرح" وهي فتاة تعمل جرسونة في أوتيل، وتمر بحادث يغير مجري حياتها.

"الآنسة فرح"

بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، وائل فرج.
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