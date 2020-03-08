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"الصحة السعودية" تنفي أنباء وجود وفيات بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أنها أخبار قديمة منذ سنوات.

وكتب متحدث الصحة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تداول إشاعات عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة منذ عدة سنوات، ونؤكد أنها لا تمت بصلة إلى فيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه. نثق بوعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس".

ويذكر أن أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم ، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.

وقال الوزير عبر حسابه على " تويتر ": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".

وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

 وزارة الصحة السعودية، إلغاء كافة رحلات العمل والرحلات المهنية إلى خارج المملكة، وذلك في ضوء احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.

وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.

كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.
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وفيات منشأة تعليمية متحدث وزارة الصحة السعودية كورونا اصابات كورونا

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