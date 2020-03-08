"الصحة السعودية" تنفي أنباء وجود وفيات بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم ، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.





وقال الوزير عبر حسابه على " تويتر ": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".





وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".





وزارة الصحة السعودية، إلغاء كافة رحلات العمل والرحلات المهنية إلى خارج المملكة، وذلك في ضوء احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.





وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.





وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.





كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.