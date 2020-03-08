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نتنياهو: إسرائيل تتجه إلى عزل كل القادمين للسيطرة على كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:11 م
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رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل قد توسع نطاق القيود المفروضة على الدخول لتشمل الزائرين من جميع الدول، وندرس تطبيق الحجر على كل شخص يدخل إسرائيل"، مضيفاً "توصلنا إلى القرار الذي يفيد بأنه إذا اتخذنا خطوات إضافية فإنها ستطبق على جميع الدول".

وأضاف نتنياهو: "ولكن من الناحية الأخرى هو قرار صعب للغاية، وإن قرارا سيتم اتخاذه بالتشاور مع السلطات الصحية وسلطات الطوارئ في إسرائيل غدا الإثنين".

هذا وتفرض إسرائيل عزلًا ذاتيًا لمدة 14 يوما في المنزل، على المسافرين القادمين من 15 دولة في أوروبا وآسيا.

وأمرت المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأندورا وسان مارينو وأستراليا وسويسرا وماكاو وهونج كونج والصين وفرنسا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند، بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي بمنازلهم.

وأدى هذا الإجراء إلى وقف السياحة من تلك الدول ودفع بعض شركات الطيران الأجنبية لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

كما كشفت عن 26 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهناك نحو 80 ألف إسرائيل يعيشون في حجر طبي شخصي بعد عودتهم من زيارات للخارج.

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو كورونا إسرائيل

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