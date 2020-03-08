مصرع عامل في ظروف غامضة بملوى في المنيا



كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام بتلقي العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير المستشفي العام بوصول "طه-ع-س" 36 عاما عامل باليومية ومقيم بشارع البركة جثة هامدة.



بمعاينة الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، إلا أنه تردد بين الماره نشوب مشادة كلامية بين المتوفى وآخرين فسقط علي الأرض مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا قررت انتداب الطبيب الشرعي وتكليف أجهزة البحث الجنائي بسرعة التحري لكشف ملابسات الواقعة.

توفي اليوم عامل أثناء سيره بأحدي الشوارع التجارية الكبرى بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، إذ سقط مغشيا عليه في ظروف غامضة، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفي العام وتولت النيابة العامة وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.