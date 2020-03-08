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عاجل.. الصحة: ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر لـ 55 حالة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:17 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بلغت 55 حالة.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هذه النتيجة ظهرت منذ وقت قليل جدا.

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب، "الناس اللي كانت بتسأل عن الكورونا.. فلتفرحوا 55 واحد، وسيبكم من كان إيجابي وطلع سلبي"، حيث أن هذا الرقم هو المعلن رسميا الآن.
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كورونا المستجد Covid 19 كورونا بي سي الصحة

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