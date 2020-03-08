نهضة بركان يقصي المصري من الكونفيدرالية ويبلغ نصف النهائي

ودع نادي المصري البورسعيدي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد أن تعرض للهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية من المسابقة.





ويدين نهضة بركان بهذا الانتصار الثمين للاعبه العربي الناجي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 في شوط اللقاء الأول.





وتأهل نهضة بركان للدور نصف النهائي بعد التغلب على المصري بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب لدور الثمانية.





ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان مواطنه حسنية أكادير في الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد عبور الأخير لعقبة النصر الليبي.



