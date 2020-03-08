Advertisements
Advertisements
Advertisements

العراق: إصابة 10 نواب في البرلمان بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن مصدر طبي عراقي، مساء اليوم الأحد، تأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن "نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من البرلمان بالفيروس".

ورجح نائب من مجلس النواب، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.

كما لفت مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

وسجلت العراق، في وقت سابق من اليوم، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.

وكان العراق قد اتخذ عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن، وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.

Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. لاعب مجاني في البيرنابيو وصفقة تبادلية تاريخية متوقعة مع باريس وحقيقة رحيل زيدان

منذ 37 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 م

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

10:04 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status