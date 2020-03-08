العراق: إصابة 10 نواب في البرلمان بفيروس كورونا





أعلن مصدر طبي عراقي، مساء اليوم الأحد، تأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن "نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من البرلمان بالفيروس".





ورجح نائب من مجلس النواب، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.





كما لفت مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.





وسجلت العراق، في وقت سابق من اليوم، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.





وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.





وكان العراق قد اتخذ عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن، وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.



