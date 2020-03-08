بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن داونز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مطار جوهانسبرج في جنوب إفريقيا منذ قليل في طريق عودتها إلى مصر، عقب انتهاء مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس.



وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة العودة.



ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو المقبل.