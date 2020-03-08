Advertisements
نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية
الأحد 08/مارس/2020 - 10:52 م
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
حقق النادي الأهلي
الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بعد إقصاء صن داونز
الجنوب إفريقي.
وقال الاعلامي
محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان الاهلي حصل رسميا على توقيع حارس مرمى انبي محمود
جاد "٢٢ سنة" خلال الايام الماضية .
واكد فاروق ان
امير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء حصل على توقيع اللاعب، ويتبقى الاتفاق النهائي
مع إدارة انبي خلال الفترة القادمة لانهاء الصفقة تماماً وذلك عقب رغبة اللاعب بالانضمام
للأهلي.
وانضم الحارس للمنتخب
الاولمبي في وقت سابق وشارك في مباريات ودية وغاب عن كأس افريقيا التي اقيمت في القاهرة
.
Advertisements