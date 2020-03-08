نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

حقق النادي الأهلي الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بعد إقصاء صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال الاعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان الاهلي حصل رسميا على توقيع حارس مرمى انبي محمود جاد "٢٢ سنة" خلال الايام الماضية .

واكد فاروق ان امير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء حصل على توقيع اللاعب، ويتبقى الاتفاق النهائي مع إدارة انبي خلال الفترة القادمة لانهاء الصفقة تماماً وذلك عقب رغبة اللاعب بالانضمام للأهلي.

وانضم الحارس للمنتخب الاولمبي في وقت سابق وشارك في مباريات ودية وغاب عن كأس افريقيا التي اقيمت في القاهرة .