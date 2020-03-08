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عاجل.. الموزع أحمد إبراهيم: أنغام مازالت على ذمتي ولم ننفصل حتى الآن

الأحد 08/مارس/2020 - 10:51 م
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احمد ابراهيم وانغام
احمد ابراهيم وانغام
لمياء علي
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انتشرت خلال الفترة الماضية أخبارًا حول انفصال الفنانة أنغام عن زوجها الموزع أحمد إبراهيم ولاسيما بعد الرسالة الذي وجهها لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي عبر إنستغرام.

وأوضح إبراهيم حقيقة هذه الأخبار المتداولة وكتب بيانًا توضيحيًا ينص على التالي: الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا اسف لعدم الرد ، احب اوضح انا انفصلت عن أم اولادي في ابريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار اولادي.

وتابع: ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من اي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الاخر "على ذمتي" واقسم بالله لم يحدث اي انفصال "حتى الان" لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام اولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!!.

وكان الفجر الفني قد تواصل مع أحد المصادر المقربة من أنغام والذي نفى صحة هذه الأخبار المتداولة عن انفصالها.

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يوم المراة انفصال انغام انغام احمد ابراهيم

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