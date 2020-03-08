Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد المصريين في الخارج يكشف سبب سرعة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:51 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت منال المغربي، عضو اتحاد المصريين في الخارج، إنها متواجدة في ميلانو حاليا، موضحة أنهم ليسوا في حجر صحي كما يتردد، وإنما يتحركون بحريتهم ولكن بحذر داخل ميلانو.

وأشارت "منال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم لا يعرفون سبب انتشار فيروس كورونا بهذه الصورة في إيطاليا، معتبرة أن الحركة والنشاط داخل إيطاليا قد يكون أحد أسباب انتشاره.

وأضاف عضو اتحاد المصريين في الخارج، أنه تم تسجيل 7500 حالة إصابة بفيروس كورونا، منهم من تم شفائه، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 366 حالة، لافتة إلى أن الجالية المصرية في إيطاليا تتعاون، وتعد وجبات غذاء، وتقم بتوزيعها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كرونا اخبار اتحاد المصريين في الخارج

أخبار تهمك

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. لاعب مجاني في البيرنابيو وصفقة تبادلية تاريخية متوقعة مع باريس وحقيقة رحيل زيدان

منذ 41 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ 33 دقيقة

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

وكالة: وفاة ثاني حالة بفيروس كورونا في إيطاليا

الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية: حالة واحدة تماثلت للشفاء من "كورونا" ولا يوجد حالات مصرية

بسبب 'كورونا'.. إمكانية تعليق الرحلات الجوية بين تونس وميلانو

"الصحة الفرنسية" تؤكد: شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا

"سعفان" يكشف أخر مستجدات المصري المشتبه بإصابة بـ "كورونا" في إيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 م

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

10:04 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status