اتحاد المصريين في الخارج يكشف سبب سرعة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا

قالت منال المغربي، عضو اتحاد المصريين في الخارج، إنها متواجدة في ميلانو حاليا، موضحة أنهم ليسوا في حجر صحي كما يتردد، وإنما يتحركون بحريتهم ولكن بحذر داخل ميلانو.



وأشارت "منال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم لا يعرفون سبب انتشار فيروس كورونا بهذه الصورة في إيطاليا، معتبرة أن الحركة والنشاط داخل إيطاليا قد يكون أحد أسباب انتشاره.



وأضاف عضو اتحاد المصريين في الخارج، أنه تم تسجيل 7500 حالة إصابة بفيروس كورونا، منهم من تم شفائه، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 366 حالة، لافتة إلى أن الجالية المصرية في إيطاليا تتعاون، وتعد وجبات غذاء، وتقم بتوزيعها.

