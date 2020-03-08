Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الوزراء": مصر تتعامل مع فيروس كورونا عبر 3 مستويات

الأحد 08/مارس/2020 - 10:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن فيروس كورونا أزمة عالمية، تصيب أي دولة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أصاب 104 دولة من بينهم 80 ألف مصاب في الصين فقط.

وتابع "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "لدينا خطة لمواجهة الأوبئة تم تطبيقها من قبل على فيروس أنفلونزا الطيور والخنازير، وتم تعديلها لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن الإجراءات التي يتخذونها تتم بالاتساق مع المعايير العالمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تتعامل مع فيروس كورونا عبر 3 مستويات أحدهم استراتيجي يتم تطبيقه الآن وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار رئيس قطاع إدارة الأزمات، إلى أن لجنة عليا لإدارة ملف كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وممثل من وزارة، واجتماعات لحظية بالفيديو كونفرنس مع المحافظات، منوهًا بأن مصر بها 48 مصاب بفيروس كورونا من بينهم مواطن تعافى وخرج من مستشفى النجيلة، وآخر ألماني توفى اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا

أخبار تهمك

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. لاعب مجاني في البيرنابيو وصفقة تبادلية تاريخية متوقعة مع باريس وحقيقة رحيل زيدان

منذ 40 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ نصف ساعة

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس طوارئ "الصحة" يكشف لـ"الفجر" استعدادات المستشفيات لمواجهة الفيروسات القاتلة

4 تحركات عاجلة من الحكومة للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

إدارة الكوارث بمجلس الوزراء: لدينا سيناريو للتعامل مع خطر كورونا

مجلس الوزراء: نتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا (فيديو)

الحجر الصحي: ننتظر كل 10 سنوات نوع جديد من أوبئة الأنفلونزا (فيديو)

مدير الحجر الصحي: ظهور فيروس كورونا الجديد أمر طبيعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 م

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

10:04 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status