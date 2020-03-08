"الوزراء": مصر تتعامل مع فيروس كورونا عبر 3 مستويات

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن فيروس كورونا أزمة عالمية، تصيب أي دولة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أصاب 104 دولة من بينهم 80 ألف مصاب في الصين فقط.



وتابع "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "لدينا خطة لمواجهة الأوبئة تم تطبيقها من قبل على فيروس أنفلونزا الطيور والخنازير، وتم تعديلها لمواجهة فيروس كورونا".



وأضاف أن الإجراءات التي يتخذونها تتم بالاتساق مع المعايير العالمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تتعامل مع فيروس كورونا عبر 3 مستويات أحدهم استراتيجي يتم تطبيقه الآن وفقًا للمعايير العالمية.



وأشار رئيس قطاع إدارة الأزمات، إلى أن لجنة عليا لإدارة ملف كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وممثل من وزارة، واجتماعات لحظية بالفيديو كونفرنس مع المحافظات، منوهًا بأن مصر بها 48 مصاب بفيروس كورونا من بينهم مواطن تعافى وخرج من مستشفى النجيلة، وآخر ألماني توفى اليوم.



