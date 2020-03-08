خبر سار للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي أبطال إفريقيا

اجتمعت لجنة CAF للانضباط يوم الأحد 8 مارس 2020 بالقاهرة، مصر فيما يخص واقعة مواجهة خلال مباراة إياب ربع نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 بين TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) والرجاء (المغرب) التي أقيمت يوم السبت (7 مارس 2020) في لوبومباشي.





- حقائق الواقعة

قبل بداية المباراة، كانت هناك مواجهة بين بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي بالقرب من النفق.





- قرار اللجنة





بعد مشاهدة فيديو للواقعة، قررت لجنة CAF للانضباط ما يلي :





1- فتح المزيد من التحقيق في الواقعة يطلب من مسئولي الرجاء إرسال تقريرهم عن الواقعة التي حدثت خلال المباراة المذكورة بحلول يوم 15 مارس 2020 على أقصى تقدير. للمزيد، عليهم المثول أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية.





2- إيقاف اللاعب رقم 15 إلياس الحداد بصورة فورية وبشكل مؤقت لحين مثوله أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية.