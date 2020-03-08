رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

قال الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزي لمعامل وزارة الصحة، إن هناك خلية نحل تعمل داخل مراكز التحليل، لأعداد تحليل pcr للمواطنين قبل سفرهم بـ24 ساعة خلال الفترة المقبلة.



وتابعت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الحديث بأن التحليل قيمته أكثر من 2000 جنيه، وبأن هناك تحليل مستعجل أمر غير صحيح.



ولفتت إلى أن قيمة التحليل هي 1000 جنيه وللأجانب و70 دولار، وهذه هي التكلفة الحقيقية للتحليل، ولا نهدف لتحقيق أي أرباح، لأن الدولة لا تميز بين المصريين.

