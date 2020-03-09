عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ليس غاضبا من الموقف السوداني تجاه مصر، معقبا: "كن صادقا، وقول أنا مش معاكم، ومع الأشقاء في إثيوبيا".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك مسؤولا سودانيا صرح بأن أصل النيل إثيوبيا، ويجب أن تحصل إثيوبيا على احتياجاتها أولا، معقبا: "كنت أعمى واليوم أبصرت، كنت في خدعة كبرى".



