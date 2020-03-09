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عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:45 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ليس غاضبا من الموقف السوداني تجاه مصر، معقبا: "كن صادقا، وقول أنا مش معاكم، ومع الأشقاء في إثيوبيا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك مسؤولا سودانيا صرح بأن أصل النيل إثيوبيا، ويجب أن تحصل إثيوبيا على احتياجاتها أولا، معقبا: "كنت أعمى واليوم أبصرت، كنت في خدعة كبرى".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "مفيش حد يملك نهر، إحنا كده بنتكلم على حنفية"، متابعا "الصراحة راحة، إثيوبيا والسودان قررتا فجأة استخدام سياسة الأمر الواقع"، مستطردا: "الموقف السوداني جديد لانج، وأنا سعيد به، وإوعى حد يكون غضبان من السودان".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سد النهضه السودان اثيوبيا

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