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أور رد من أنغام على أحمد إبراهيم بعد أنباء انفصالهما

الأحد 08/مارس/2020 - 11:21 م
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انغام واحمد ابراهيم
انغام واحمد ابراهيم
أماني سلام
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أثار الموزع أحمد إبراهيم، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعدما وجه رسالة إلي زوجتة الأولى ياسمين عيسى، باليوم العالمي للمرأه، وتجاهل تام ل أنغام

وجاء رد فعل أنغام، على رسالة أحمد إبراهيم، لزوجته، هو أنها قامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك يإكد انفصالها من أحمد إبراهيم.

وكانت انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن أنفصال أنغام وأحمد إبراهيم، ولكنها دائما يحولون نفي ذلك، إلي أن تلك المرة تختلف خصوصا بعد عودتة لزوجته.

وكان كتب أحمد إبراهيم لزوجته "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".
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