هيلانه بستڤروس تحصد لقب Miss elegant Egypt 2020 (صور)

وسط أجواء تملؤها البهجة أقيم أمس الأول حفل تتويج الموسم الخامس لمسابقة ملكة الأناقة Miss elegant Egypt 2020، إذ حصدت اللقب هيلانة بستڤروس "24 سنة – مهندسة معمارية" من بين 15 متسابقة ، فيما فازت كل من نورهان وليد " 19 سنة – فايننشل ماركت" بلقب الوصيفة الأولي، هبة فؤاد " 25 سنة – طالبة في إدارة الاعمال" الوصيفة الثانية، هدير عبد الرازق "28 سنة – بكالوريوس هندسة" الوصيفة الثالثة، أشجى كامل الوصيفة الرابعة.





قدم حفل الختام كل من المذيعتين نور الصواف وإيناس الليثي، وتكونت لجنة التحكيم من كل من الإعلامية نرمين الشريف وخبير التنمية البشرية واللايف كوتش تامر شلبي بالإضافة إلى محمود نجاح مؤسس المسابقة.





استهل الحفل بفيديو بعنوان "مصر جميلة" تضمن الأماكن السياحية والأثرية في مصر بما يتماشي مع أهداف المسابقة وهي الترويج للسياحة، فيما أحيا الحفل الطفلة هايدي جلال المستبعدة من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز".





تخلل الحفل عروض لأزياء جزائرية ومغربية ومصرية لربيع وصيف 2020 لكل من المصممة الجزائرية آمنة بلحواس، ومصممة الأزياء الجزائرية إحسان ليفة، ومصممة الأزياء المغربية هند فطر حين، و مصممة الازياء المصرية نشوي إبراهيم وهم رعاة الحفل بالإضافة إلى خبيرة التجميل الجزائرية سميرة ناچحى، فيما جاءت إطلالة المتسابقات ومذيعتا الحفل بتوقيع مصمم الأزياء بهيج حسين، وكان ضيوف شرف الحفل كل من ملكة أناقة الجزائر 2020 وفاءعريبي، وملكة أناقة المغرب 2020 حسناء لعكوبي، وملكة أناقة لبنان 2020 زينة محمد.



