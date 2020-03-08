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الصحة التونسية تسجل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:30 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعود الإصابة إلى مواطن تونسي يبلغ من العمر 65 عاما، وقادم من إيطاليا وتم اكتشاف مرضه عقب خضوعه لتحاليل، وتم وضعه في وحدة العزل بقسم استشفائي جامعي.

وكانت تونس قد سجلت الإصابة الأولى لتونسي قدم من إيطاليا على متن رحلة بحرية ويبلغ من العمر 40 عاما، وهو حاليا يتلقى العلاج وحالته مستقرة.ِ

ويذكر أن فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر عام 2019، في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تونس الصحة التونسية الصحة

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