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7 معلومات عن كوكاكولا والداخلية قبل مباراة القسم الثاني

الأحد 08/مارس/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواجه فريق كوكاكولا نظيره الداخلية، في الثالثة من عصر الاثنين ، على استاد الشرطة بالعباسية، فى الجولة الـ17 بالدوري القسم الثاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:

1- أرقام واحصائيات كوكاكولا

وخاض فريق كوكاكولا 16 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز التاسع، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 21 أهداف منهم 8 أهداف على ملعبه مقابل 13 أهداف خارج ملعبه .

2- أرقام وحصاد الداخلية

يدخل فريق الداخلية اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة حيث يحتل المركز الثاني قبل الأخير برصيد 28 نقطة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 2 مباريات، وسجل الفريق 23 هدف، وسكنت شباكه 12 هدف .

3- هدافي كوكاكولا

أكرم عبدربه 5 أهداف، أحمد سعيد "بندق" 4 أهدف، كريم صلاح "حلاوة" برصيد ثلاث أهداف، وهدفين من نصيب اللاعب محمد ناجي جدو.

4- هدافي الداخلية

سجل لاعبيه الداخلية 24 هدف عن طريق على حسين، ومحمود طلعت 5 أهداف
عبد العزيز السيد ، وإسماعيل بامبا 3 أهداف، أحمد عبد الفتاح، وسمير فكرى ، وأحمد تمساح هدفين وهدف لكل من، مصطفى عز ومصطفى إبراهيم .

5- نتيجة الجولة السابقة

خسر فريق كوكاكولا خارج ملعبه من جمهوية شبين بدون أهداف، أما الداخلية حقق فوزاً مهماً على نظيره الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب السكة الحديد .

6- نتيجة الدور الاول
وسبق وأن تقابل الفريقين في الدور الأول بالجولة السادسة، حيث تعادل كوكاكولا مع الداخلية بهدفين كل فريق، سجل أهداف كوكاكولا أحمد بندق، وأكرم عبدربه، وأحرز أهداف الداخلية كلا من : سمير فكري، مصطفي عز.

7- موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل فريق كوكاكولا المركز التاسع برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 28 نقطة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- بتروجت 28 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النصر 22 نقطة
6- النجوم 21 نقطة
7- جمهورية شبين 21 نقطة
8- القناة 21 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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