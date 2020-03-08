رئيس الإدارة المركزية للمعامل: تحليل pcr لـ" الكورونا" يكون قبل السفر للسعودية بـ24 ساعة

قال الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزي لمعامل وزارة الصحة، إن التجمعات التي حدت اليوم حو ل المعامل المركزية، للأعداد تحليل بـpcr للسفر للسعودية كانت مهولة، خاصة أن السعودية قررت بالأمس في وقت متأخر بأنها لن تقبل بدخول المصريين إلى بلادها، إلا بعد الحصول على تحليلpcr من معامل وزارة الصحة المصرية.



وتابعت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الأحد، أن الكثير من المواطنين الذي ذهبوا لإعداد تحليل لم يعو بأن السلطات السعودية طلبت التحليل قبل 24 ساعة من السفر.



ولفتت إلى أن الكثير قام بإعداد تحليل، رغم أن الكثير منهم سيسافروا إلى المملكة خلال 10 أيام أو أكثر، وبذلك التحليل لن يكون له قيمة.

