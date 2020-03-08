في اليوم العالمي لها.. رامي صبري يوجهه رسالة للمرأة

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك"، وكان في سيارته ويرتدي تيشرت إسود لللون، ونظاة شمس.



وعلق على الصورة قائلاً:"بمناسبه ان انهاردا اليوم العالمي للمرأه . احب اقولها في اليوم العظيم ده، لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه".



حصلت الصورة على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"انا بعشق اغانيك كلها ويومي مش بيعدي غير لما اسمعك"، وكتب معجب آخر:"متقلوش حاضر في كلام يتقال تانى يوم تنساه روعاتك ي فنان"، وعلق آخر:"انت كده دمرت المرأة يا رامى.. جامد جدا البوست ده '.



يذكر أن آخر عمل للفنان رامي صبري، هو أغنية "حياتي مش تمام" وحققت نجاحات كبيرة، وتخطت ال 3 ملاين مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي.