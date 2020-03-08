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في اليوم العالمي لها.. رامي صبري يوجهه رسالة للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:06 م
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رامي صبري
رامي صبري
نادين نجدي
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نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك"، وكان في سيارته ويرتدي تيشرت إسود لللون، ونظاة شمس.

وعلق على الصورة قائلاً:"بمناسبه ان انهاردا اليوم العالمي للمرأه . احب اقولها في اليوم العظيم ده، لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه".

حصلت الصورة على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"انا بعشق اغانيك كلها ويومي مش بيعدي غير لما اسمعك"، وكتب معجب آخر:"متقلوش حاضر في كلام يتقال تانى يوم تنساه روعاتك ي فنان"، وعلق آخر:"انت كده دمرت المرأة يا رامى.. جامد جدا البوست ده '.

يذكر أن آخر عمل للفنان رامي صبري، هو أغنية "حياتي مش تمام" وحققت نجاحات كبيرة، وتخطت ال 3 ملاين مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي.
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