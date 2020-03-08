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محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 10:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الشعب الإثيوبي يمثل ضغط على الحكومة الإثيوبية بعدم التوقيع على مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن إثيوبيا تريد أن تفعل ما تريده مصر ولكن بدون التوقيع على اتفاق، معلقًا: "مصر لا تأمن أحد".

وتابع: "سيأتي مصر وستسجل المعركة السياسية والدبلوماسية التي تخوضها مصر للحفاظ على مياه الشعب"، لافتًا إلى مصر التزمت بالخط التفاوضي طوال الوقت، معلقًا: "مصر طولت بالها جدًا، ولن تفرط في حقوقها، ولن تترك المسألة".
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مصر محمد الباز سد النهضه اخبار

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