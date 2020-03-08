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شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 10:21 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ شركة السكك الحديد للخدمات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للهيئة عدة إجراءات لتطهير القطارات والعربات ودورات المياه بها، وكذلك بالمحطات كإجراءات احترازية ضد انتشار فيروس 'كورونا'، وللمحافظة على القطارات نظيفة دائما.

حيث قام أفراد من متخصصين النظافة والتعقيم بالشركة، بتنظيف ورش المواد المطهرة في كافة عربات القطارات، بالإضافة لتنفيذ أعمال تطهير في دورات مياه المحطات.

من جانبه كان قد أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق، ان النقل تستهدف تطوير قطاع السكة الحديد تحت شعار "سكك حديد آمنة.. نظيفة.. ومنضبطة".
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
شاهد.. كيف يتم تعقيم القطارات والمحطات ضد 'كورونا' (صور)
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الكلمات المفتاحية

كورونا القطارات السكة الحديد الاجراءات الاحترازية احترازية

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