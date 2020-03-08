حقيقة سحب قرار شرق المنصورة التعليمية منعًا لإثارة البلبلة

اليوم الإحد، منشور يحمل رقم 100046، وتم تعميمه على جميع المدارس التابع للإدارة يفيد بإيقاف جميع الندوات والاحتفالات والرحلات والمعسكرات.



وذكر البيان الموجه إلى مدراء المراحل ومدارس إدارة شرق التعليمية وموجهى التربية الإجتماعية بتعليمات إدارة الأمن بإثقاف جميع الندوات والإحتفالات والزيارات والرحلات والمعسكرات بجميع أنواعها حتى إشعار آخر والمزيل بخانم شعار الجمهورية الخاص بإدارة شرق المنصورة التعليمية.



ومن جانبه أكد على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على سحب المنشور وحدوث سوء تفاهم.



قامت إدارة شرق المنصورة التعليمية بسحب منشور كان قد أصدرته اليوم الأحد، بشأن بإيقاف جميع الندوات والإحتفالات والرحلات والمعسكرات.جاء السحب بناءً على تعليمات علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربيك والتعليم لعدم اثارة البلبلة بعد تداول أولياء الأمور المنشور عبر صفحاتهم والجروبات الخاصة بالأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى إلغاء القرار وسحبه.وكانت إدارة شرق المنصورة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد أصدرت