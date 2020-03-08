أحمد حلاوة يكشف حقيقة الجزء الثاني من مسلسل "كارمن"







استضافت الإعلامية نور يوسف، مساء أمس السبت، الفنان القدير أحمد حلاوة، والذى تحدث عن أسرار وكواليس نجاح مسلسل الاخ الكبير، وخاصة شخصية "أبو رجيلة" التى قدمها خلال الأحداث وأصبحت حديث الجمهور فى الشارع المصرى وعلى السوشيال ميديا.



وكشف "حلاوة" خلال الحلقة أسباب تغيره للسيناريو قبل بدء التصوير، بالإضافة لحقيقة تقديم الجزء الثانى من مسلسل كارمن، وأبرز تحدياته من بين العمل الفنى والاكاديمى.



كما تطرق اللقاء الحديث عن تعاونه مع الزعيم عادل امام بستة اعمال درامية، والذى كشف خلاله عن كواليس خاصة فى تعاونه مع الزعيم ومساندته له.





كما كشف مواقف كوميدية من حياته الشخصية والتى تٌعرض لأول مرة حيث يفتح صندوق ذكرياته مع والده وعائلته ورحلته الفنية فى المسرح وتخريجه للعديد من الفنانين الذين أصبحوا نجومًا على الشاشة حاليًا.





الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس تحرير أميرة عزالدين والمنتج محمد فاروق.







