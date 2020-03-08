Advertisements
رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان
الأحد 08/مارس/2020 - 10:08 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
قام النجم البرتغالي برد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان في اطار منافسات الدوري الإيطالي.
تشكيلة الفريقين ( يوفنتوس vs إنتر ميلان)
يعتمد ماوريسيو ساري في تشكيلة يوفنتوس على العناصر التالية:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.
خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.
خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.
بينما يعتمد أنطونيو كونتي في تشكيلة إنتر ميلان على العناصر التالية:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.
خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.
خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.
Advertisements