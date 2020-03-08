Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان

الأحد 08/مارس/2020 - 10:08 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
محمد مرعي
Advertisements
قام النجم البرتغالي برد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان في اطار منافسات الدوري الإيطالي.

تشكيلة الفريقين ( يوفنتوس vs إنتر ميلان)

يعتمد ماوريسيو ساري في تشكيلة يوفنتوس على العناصر التالية:

حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.
خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.
خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.

بينما يعتمد أنطونيو كونتي في تشكيلة إنتر ميلان على العناصر التالية:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.
خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.
خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.
Advertisements

أخبار تهمك

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص.. حميد أحداد يكشف موقفه النهائي من المشاركة ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ يوم

زيدان يدفع بـ 3 مفاجآت.. تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

منذ ساعة و 18 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

08:37 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

04:05 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status