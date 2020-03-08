رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان

تشكيلة الفريقين ( يوفنتوس vs إنتر ميلان)





يعتمد ماوريسيو ساري في تشكيلة يوفنتوس على العناصر التالية:





حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.

خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.

خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.





بينما يعتمد أنطونيو كونتي في تشكيلة إنتر ميلان على العناصر التالية:





حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.

خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.