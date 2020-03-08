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حمو بيكا: "استنوا تراك جديد هيكسر الدنيا مع الفنان حمادة هلال" (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 10:30 م
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حمادة هلال وحمو بيكا
حمادة هلال وحمو بيكا
روان هيثم محمد
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نشر المطرب الشعبي حمو بيكا مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك".

وظهر "بيكا" في هذا الفيديو برفقة الفنان "حمادة هلال" عالنا عن عمل يجمعه معه قائلا: "احنا مش هنتكلم بس انتم هتسمعوا اللي جاي خير أقوى تراك هيهز الوطن العربي بحكمك يارب بحبكم".

وتابع "بيكا" قائلا: "حبايبي وناسي واخواتي النجم باعتلكم التحية وبيشكر كل حبايبه، بحبكم جدا وبحب النجم العشق".

وسأله "هلال" مازحا معه قائلا: "انا عاوز اسألك سؤال يا محمد ايه أخبار الصين".

بادله "بيكا" مجيبا: "جالهم فيرس ده انا عملتلهم أغنية قولتلهم بلاش تاكلوا كلاب وصراصير".

وفي سياق أخر انتشر في الأونة الأخيرة مرض "الكرونز" وهو أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

وقام "حمو بيكا" بتقديم الدعم لمرضى "الكورونا" وصمم جروب لمساعدتهم من قبل المسئولين وتوافر لديهم العلاج.
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