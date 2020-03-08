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انتصار السيسي تكرم مديرة مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم

الأحد 08/مارس/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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تلقت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، تكريما من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" برفقة نخبة من نساء مصريات لهن أدوار رائدة وملهمة.

قالت شلبي: "سعدت جدا لهذا التكريم ولكني سعدت أكثر - كما قلت في التكريم - أن الجهد الذي يبذل في مركز تطوير المناهج يقع في دائرة الضوء والاهتمام بل والتكريم.. أهدي هذا التكريم لزملائي فريق عمل مركز تطوير المناهج".

وكانت قد قالت الدكتور نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، إن الخطوة الأولى في تطوير المناهج كانت في بداية عام ٢٠١٧.

وأشارت في تصريحات صحفية لها من قبل إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقي قد أصدر تعليمات بأن يشمل التطوير طلاب ذوي القدرات الخاصة ضمن النظام التعليمي الجديد.

وأكدت نوال شلبي أن اليونسيف مؤمنة بالدمج في ذوي القدرات الخاصة.
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الكلمات المفتاحية

تطوير المناهج انتصار السيسي التربية والتعليم

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