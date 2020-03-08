أحمد خالد صالح لـ'الفجر الفني': العمل مع والدي حلم بالنسبة لي .. وأنا صديق ياسر جلال في "الفتوة"

*مسلسل "الفتوة" خطوة مهمة في مشواري الفني.



*سعيد جدا بردود أفعال الناس على دوري في "كل أسبوع يوم جمعة"



*في كل مرة أقف أمام خالد الصاوي أتعلم درس مفيد.





في كل دور قادر على أن يثبت مقولة 'ابن الوز عوام'، بكاريزما وحضور خاص استطاع أن يصبح من أهم الوجوه الشابة على الساحة الفنية، فهو فنان بالفطرة التي أخذها عن والده الفنان الراحل خالد صالح، ويعيش حالة من النشاط الفني، حيث يعرض له مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، كما أنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"الفتوة"، بالإضافة إلى فيلمه الجديد "شريط ٦" مع الفنان خالد الصاوى.





كان ل'الفجر الفني' حوار خاص مع الفنان أحمد خالد صالح، الذي تحدث عن تجربته في مسلسل"كل أسبوع يوم جمعة"، ماجذبه للمشاركة في مسلسل"الفتوة"، كواليس العمل مع صديق والده خالد الصاوي في "شريط ٦".



وإلي نص الحوار:



تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"الفتوة" ..ماالذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



جميع العوامل في مسلسل "الفتوة" مكتملة بداية من القصة للمؤلف هاني سرحان، والإخراج لمخرج من أهم المخرجين في الدراما وهو حسين المنباوي، بالإضافة إلى العمل مع النجم ياسر جلال، فأنا أحبه على المستوي الشخصي، واعتبر العمل معه خطوة جيدة في مشواري الفني.





ما الشخصية التي تجسدها في مسلسل "الفتوة"؟



أجسد شخصية صديق 'حسن الجبالي'، وهذه الشخصية يجسدها الفنان ياسر جلال.





يعرض لك حاليا مسلسل 'كل أسبوع يوم جمعة' ..كيف كانت تجربتك في هذا العمل؟



سعيد جدا بهذه التجربة، فهي تجربة جديدة ومختلفة علي، وفخور جدا بها لأنه عمل درامي على منصة إلكترونية بهذه الجودة ولاقي إعجاب الكثير من الجمهور.





هل تابعت ردود أفعال الناس علي شخصيتك في "كل أسبوع يوم جمعة"؟



بالفعل تابعت ردود أفعال الناس عليها وفوجئت بردود الناس علي شخصيتي، وخاصة أن هناك أساتذة كبيرة مثل الفنانة ريهام عبد الغفور، الأستاذ يسري نصر الله، ناهد نصر الله تواصلوا معي وقالوا لي إنني اتطور كل عام عن العام الذي قبله، وإن هذه الدور مختلف وجديد علي.





هل وجدت صعوبة في تقديم شخصيتك في "كل أسبوع يوم جمعة"؟



.الشخصية كانت صعبة جداً لأنها كانت غنية والصعوبة تكمن في البني آدم ذاته وكيفية توصيل الرسالة للجمهور، ولكن الحمد لله بالمذاكرة والتحضير الجيد اجتازته هذه الصعوبة.





تخوض تجربة سينمائية جديدة مع الفنان خالد الصاوي ..كيف تري هذه التجربة؟



يعتبر الوقوف أمام الفنان خالد الصاوي حلم لكل ممثل، وبالأخص لي فهو حلم شخصي أن أعمل مع صديق والدي، فأنا أعتبره بمثابة شقيق والدي، وسعيد جدا بتجربتي في "شريط ٦"، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.





وكيف كانت كواليس العمل مع الفنان خالد الصاوي؟



كواليس عظيمة جداً فالوقوف أمام خالد الصاوي في كل مرة يعلم درس مفيد سواء على المستوي الشخصي أو الفني.





الشخصية التي تجسدها خلال هذا العمل؟



أجسد شخصية زوج غيور، وهو مريض يتعالج بمصحة نفسية، ويتزوج من الفنانة تارا عماد.





ماهي معايير اختيارك للأدوار المقدمة؟



هناك عدة معايير منها القصة بالإضافة إلي المخرج والممثلين، كما أنظر هل هذا العمل سيكون إضافة لي في مشواري الفني أم لا.





ما الشخصية التي تتمني أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟



أنا طماع وأتمني تجسيد جميع الشخصيات فمتعة التمثيل تكمن في تجسيدك لمختلف الشخصيات.





هل أنت من مهتمي السوشيال ميديا ..وكيف تتعامل مع الشائعات التي توجه لك من خلالها؟



أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا نهائياً، ولم يتوجه لي شائعة تزعجني حتي الآن، وفي العام أنا لا التفت إلى الشائعات.





بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ..وجه رسالة لها؟



كل سنة وأنتي طيبة ومنورة حياتنا ومن غيرك إحنا ولا حاجة.